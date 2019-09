Cagliari: infortunio per Nainggolan

CAGLIARI, 12 SET - Nuova tegola per il Cagliari a pochi giorni dalla prima gara in trasferta del campionato contro il Parma: Radja Nainggolan si è infortunato e non scenderà in campo. Il centrocampista belga oggi non si è allenato per un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club. Tempi di recupero da valutare, ma per la gara di Parma non ci sarà niente da fare. Per il Cagliari un avvio di campionato disastroso. Prima, in precampionato, l'infortunio a Cragno: operato alla spalla nei giorni scorsi, tornerà fra quattro mesi. Poi, durante la prima giornata di campionato, l'incidente a Pavoletti: anche lui sotto i ferri, fuori sette mesi. Ora Nainggolan, uno dei pilastri della squadra come Cragno e Pavoletti. Per il belga un infortunio sicuramente meno grave di quello dei colleghi. Ma per Maran, costretto già a rincorrere dopo due giornate senza punti, un problema in più per costruire la squadra anti Parma.