Snai: a Misano, Marquez favorito a 2,50

ROMA, 12 SET - Gli analisti Snai disegnano una griglia ideale in cui Marc Marquez è a 2,50 domenica a Misano, seguito da Andrea Dovizioso a 3,50. A insidiare i due davanti c'è un trio formato da piloti Yamaha, tutti piazzati a quota 7,50: Valentino Rossi, Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Da seguire anche la prestazione di Danilo Petrucci che, nel 2017, sfiorò il successo: il suo riscatto vale 20 contro 1. Si annuncia combattuta anche la gara di Moto 3, dove la lotta per il mondiale è ancora apertissima: il leader della classifica Lorenzo Dalla Porta è a 5,50, appena dietro il suo rivale Tony Arbolino, favorito per Misano a 4,50. Terzo incomodo Aron Canet, che li segue in classifica e nelle quote: su di lui si punta a 7,50. Invece è sempre nel segno di Marquez, in questo caso Alex, fratello di Marc, la gara di Moto 2: il pilota della Estrella Galicia comanda ampiamente a 2,75, i primi rivali sono Brad Binder e Augusto Fernandez, entrambi a 7,50.