Atletica: mondiali Doha, 65 gli azzurri

ROMA, 12 SET - Da Filippo Tortu a Gianmarco Tamberi, l'Italia si presenta con uno squadrone record ai mondiali di atletica di Doha. Sono infatti 65 i convocati azzurri per la rassegna iridata in programma dal 27 settembre al 6 ottobre in Qatar: 34 uomini e 31 donne. La lista dei partecipanti al mondiale è stata presentata al consiglio della Fidal da dt della nazionale Antonio La Torre, che ha sottolineato come il numero, superiore a quello fatto registrare nelle ultime tre edizioni di rassegne globali (34 ai Mondiali di Pechino 2015; 38 ai Giochi di Rio 2016; 36 ai Mondiali di Londra 2017) sia espressione del rinascimento dell'atletica italiana. "È indubbio che la stagione 2019 sia stata particolarmente positiva: - le parole di La Torre - ma non vuol dire che a Doha otterremo dei trionfi. Quello mondiale è uno scenario completamente diverso, di estrema competitività, dove piazzarsi non sarà facile. Così come accadrà all'Olimpiade".