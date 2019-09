Irrati arbitrerà Fiorentina-Juve

ROMA, 12 SET - E' Irrati di Pistoia l'arbitro designato per Fiorentina-Juventus, primo anticipo della terza giornata della Serie A, in programma sabato alle 15. Inter-Udinese, in campo alle 20,45, è stata affidata a Mariani di Aprilia, mentre Napoli-Sampdoria (alle 18) sarà diretta da La Penna di Roma. Manganiello arbitrerà Verona-Milan, in programma domenica alle 20,45, a Chiffi è stata affidata Roma-Sassuolo di domenica alle 18.