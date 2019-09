Sacchi esalta la Premier, "Età dell'oro"

LONDRA, 12 SET - La Premier League è un campionato "pazzesco, brillante", che sta attraversando "l'età dell'oro", grazie a maestri assoluti come Guardiola, Klopp e Pochettino. "I miei allenatori preferiti", ha ammesso Arrigo Sacchi in un'intervista esclusiva al Daily Mail. In occasione dell'uscita della sua autobiografia nel Regno Unito, l'ex tecnico del Milan si è soffermato sul calcio d'Oltremanica. "Il mio Milan ha portato novità nel calcio, le squadre di Guardiola e Klopp continuano a farlo - le parole di Sacchi -, perché la pensano come me. Abbiamo il dovere di far divertire gli spettatori, eccitarli. Ammiro la voglia che hanno di dimorare la partita, il calcio deve essere dominio e bellezza, musica e cultura". Sacchi ha dichiarato di seguire il calcio inglese, condizionato però da un calendario troppo fitto. "Mi piace guardare le partite tra squadre inglesi. Il problema in Premier League è che si gioca troppo, e ci sono troppe competizioni. Forse è per questo che la nazionale inglese non ottiene mai grandi risultati".