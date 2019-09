Giuliano Simeone dal River all'Atletico

ROMA, 12 SET - Il 16enne Giuliano Simeone, figlio minore del 'Cholo' Diego Pablo, allenatore dell'Atletico Madrid, ha ufficialmente lasciato il River Plate, a Buenos Aires, e si è trasferito nel club 'Colchonero'. Inizialmente farà parte delle giovanili, poi verrà presa una decisione sul suo futuro, secondo quanto scrive il Mundo Deportivo. La sua decisione unilaterale di lasciare la società di Buenos Aires ha suscitato qualche malumore in Argentina, ma questo non è bastato a fermare il giovane calciatore. Giuliano appare deciso a seguire le orme dei fratelli Giovanni (Cagliari) e Gianluca (Ibiza): anche loro, infatti, hanno lasciato l'Argentina per giocare in squadre europee. Il River, dal canto suo, è pronto ad avviare una procedura di risarcimento nei confronti dell'Atletico Madrid.