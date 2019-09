ROMA, 12 SET - Il portiere David De Gea, considerato uno dei migliori del mondo, più volte è stato inserito nell'elenco dei partenti del Manchester United, perché fa gola a molti club europei e perché - in più d'una circostanza - avrebbe manifestato il desiderio di sistemarsi in una squadra che punta a vincere, cosa che a Old Trafford non accade da un po'. Adesso, secondo il Guardian, lo spagnolo sembra invece pronto a rinnovare il proprio contratto che scadrà nel 2020. A De Gea, secondo il giornale, sarebbe stato proposto un accordo da 324 mila euro a settimana, la stessa cifra che percepisce il francese Paul Pogba, anche lui nel corso dell'estate sempre sul piede di partenza, poi invece rimasto alla corte dell'allenatore Ole Gunnar Solskjaer. (ANSA).