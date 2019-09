MotoGp: circuito in centro a San Marino

SAN MARINO, 11 SET - Il centro storico di San Marino ospita domani il 'pre event' ufficiale del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. L'appuntamento è per mezzogiorno, quando le contrade del centro storico, patrimonio mondiale dell'Unesco, si trasformeranno in un vero e proprio circuito per la San Marino MotoGp Parade. I piloti delle classi del Mondiale sfileranno con le moto che saranno in pista nel week end: per la Moto3 saranno presenti Riccardo Rossi (Koemmerling Gresini Moto3) e Niccolo Antonelli (SIC58 Squadra Corse), per la Moto2 Luca Marini e Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46) e Fabio Di Giannantonio (Speed Up), per MotoE Niccolò Canepa (LCR E-Team) e il sammarinese Alex De Angelis (Octo Pramac MotoE). Sarà Paolo Cevoli ad aprire alle 21 l'edizione 2019 di 'Dedikato' a Misano, con un cartellone di eventi che si dirameranno nella zona mare. E a Cattolica si accenderanno i motori della terza edizione del Motor Beach Circus, alla presenza del team manager 'Sic58' Paolo Simoncelli, padre di Marco.