Juve: "Che poker" Ronaldo col Portogallo

TORINO, 11 SET - "Ronaldo, che poker". La Juventus celebra così, sul proprio sito, l'attaccante portoghese, che con i quattro gol alla Lituania sale a 25 reti nelle qualificazioni europee e batte un altro record, superando l'irlandese Robbie Keane, che ha ha realizzati 23. 'CR7' è atteso alla Continassa oggi pomeriggio, quando la Juventus riprenderà la preparazione in vista della trasferta di Firenze. "Sono felice di aver realizzato il mio secondo poker con la maglia della Nazionale - sottolinea via Twitter il lusitano -. Un'altra vittoria verso il nostro obiettivo". Con Ronaldo, Sarri oggi ritrova anche Matuidi, Demiral, De Ligt, Emre Can e Szczesny. Dovrà invece attendere domani per avere a disposizione i sudamericani Dybala, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur.