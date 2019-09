Psg usa foto Icardi per lancio match

ROMA, 11 SET - ''Un incontro per assistere a delle prime''. Sul suo profilo twitter il Paris Saint Germain presenta il prossimo incontro al Parco dei Principi contro lo Strasburgo (sabato prossimo alle 17:30) utilizzando una foto di Mauro Icardi che festeggia dopo un gol. Su Instagram invece il club parigino dedica all'ex bomber dell'Inter un video con le immagini di una sessione di allenamento in cui l'argentino è impegnato in un 'torello'.