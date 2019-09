Cagliari: Ceppitelli "invertire rotta"

CAGLIARI, 10 SET - Due sconfitte e ancora zero in classifica per il Cagliari, ma capitan Ceppitelli ci crede. "Speravamo di partire in un altro modo - ha detto il difensore rossoblù a margine della consegna dei Premi Ussi Sardegna - c'è stata una crescita anche se non è andata a buon fine con il risultato, stiamo lavorando per crescere e migliorarci". E domenica c'è il Parma per vedere presto se il Cagliari saprà conquistare i primi punti. "Bisogna subito cambiare - ha detto Ceppitelli - con il Brescia è stata una sconfitta amara perché era sicuramente alla nostra portata. Una partita sbagliata può capitare, ma con l'Inter abbiamo fatto vedere qualcosa di più e dato le prime risposte. Peccato per il risultato". "Ci sono stati importanti innesti - ha detto ancora il capitano - ovvio che ci voglia un po' di tempo. Ci vuole pazienza, ma lavoriamo per cercare un'intesa". Squadra "costretta" a cambiare gioco dopo l'infortunio di Pavoletti: "Il Cagliari può cambiare in base agli interpreti".