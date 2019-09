Per Under stop di cinque settimane

ROMA, 10 SET - Cengiz Under, l'attaccante turco della Roma infortunatosi in allenamento con la sua nazionale, dovrà stare lontano dai campi di gioco per circa cinque settimane. Questo il responso dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi il giocatore giallorosso e che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Under è il quinto infortunio muscolare in casa Roma da inizio stagione dopo Perotti, Spinazzola, Pastore e Zappacosta.