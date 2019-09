Ginnastica ritmica, test pre-Mondiali

ROMA, 10 SET - Mondiali di ginnastica ritmica al via. Si comincia lunedì 16 settembre a Baku un Azerbaigian e si andrà avanti fino al 22. In palio i titoli iridati ma anche i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La formazione azzurra ha già in tasca il ticket olimpico per la sezione a squadre, ma dovrà invece lottare per ottenere anche quelli individuali. Oggi a Desio la direttrice tecnica azzurra Emanuela Maccarani ha organizzato un test di valutazione per le atlete che parteciperanno alle prove individuali, mentre venerdì 13 è in programma al palazzetto dello sport una gara-esibizione tra la squadra italiana e quella degli Stati Uniti .