Schumacher a Parigi per cura top secret

PARIGI, 9 SET - Michael Schumacher è arrivato oggi a Parigi dove è stato trasportato all'ospedale europeo Georges Pompidou per una cura al momento "top secret". Lo si apprende dai media francesi. Secondo Le Parisien, all'ex campione di Formula 1, rimasto gravemente ferito nel 2013 per una caduta sugli sci, dovrebbero essere praticate trasfusioni di cellule staminali nell'organismo allo scopo di ottenere un'azione "anti-infiammatoria sistemica". Il trattamento dovrebbe essergli praticato dal professor Philippe Menasché, celebre chirurgo cardiaco, pioniere della terapia cellulare nella cura dell'insufficienza cardiaca. Menasché è però anche nel consiglio d'amministrazione dell'Istituto del cervello e del midollo spinale. Nell'ospedale in cui è ricoverato Schumacher è stato visto oggi anche il famoso chirurgo ortopedico Gerard Saillant.