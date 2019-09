Nicolato, girone europeo U21 non facile

ROMA, 9 SET - Paolo Nicolato ct dell'under 21 non sottovaluta gli avversari nel girone europeo degli azzurrini, e alla vigilia della partita con il Lussemburgo mette le mani avanti. "Il girone non è semplicissimo -ha detto ai microfoni di Radio anch'io sport-. Ci sono squadre complicate e altre in crescita come Irlanda e Islanda, avversari molto tosti. La Svezia è di buon livello. Noi dobbiamo cercare di migliorarci. Non è un girone scontato e confrontarsi a livello europeo non è più semplice come 20 o 30 anni fa, ormai tutti conoscono il calcio, diventato patrimonio generale". Per la squadra di Nicolato la strada da seguire è chiara: "condividere delle idee e portarle sul campo. Poi è ovvio che i risultati dipendono anche dagli altri, ma bisogna avere una mentalità propositiva. Anche nel senso del gruppo serve una mentalità importante, con uomini che abbiano la capacità di svolgere un determinato lavoro".