Donadoni, "questa Nazionale mi piace"

ROMA, 9 SET - "E' bello questo entusiasmo attorno alla Nazionale" e "questa squadra mi piace": Roberto Donadoni, un grande ex che ora è l'allenatore dello Shenzen in Cina saluta con soddisfazione il clima positivo che si respira attorno agli azzurri di Roberto Mancini che continuano a fare bene. "Mi piace -ha detto Donadoni a Radio anch'io sport- vedere i ragazzi che danno la sensazione di giocare con passione, voglia e spirito di gruppo. E' estremamente positivo per tutti quanti". "Nel centrocampo -ha poi detto Donadoni rispondendo a una domanda- ci sono tanti ragazzi che stanno crescendo bene e soprattutto stanno acquisendo la mentalità giusta, mostrando di non temere il confronto con gli avversari specie quando si gioca lontano da casa". Quella di Mancini "è una squadra che mi piace, gioca, fa possesso palla ragionato per far male agli avversari. ieri ci sono state molte conclusioni".