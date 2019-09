Leclerc, vincere a Monza vale 10 gp

MONZA, 8 SET - ''Non sono mai stato così stanco, è stata una gara difficilissima''. Parla in italiano Charles Leclerc ed esulta tra la folla e i suoi meccanici per aver riportato la Ferrari a vincere a Monza dopo nove anni. ''Ci tenevo tanto per me, un sogno lo è stato già a Spa, vincere qua è dieci volte di più rispetto a Spa. Non ho parole''.