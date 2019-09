F1. ministro Spadafora a Monza

MONZA, 8 SET - "Non poteva capitarmi occasione migliore come prima uscita ufficiale, a un giorno dal giuramento". Lo ha dichiarato il neo ministro allo sport Vincenzo Spadafora, appena entrato nell'Autodromo a Monza, in occasione del 90mo Gran Premio d'Italia di F1. Ad accoglierlo il prefetto di Monza Patrizia Palmisani, il presidente Aci Italia Angelo Sticchi Damiani e i vertici militari della provincia di Monza e Brianza.