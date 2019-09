Euro 2020: 4-0 Inghilterra alla Bulgaria

ROMA, 7 SET - Poker dell'Inghilterra alla Bulgaria nello stadio di Wembley, in una partita valida per il Girone A di qualificazione all'Europeo 2020. Protagonista del successo della squadra di Gareth Southgate è stato, ancora una volta, il bomber Harry Kane. L'attaccante del Tottenham ha realizzato una tripletta nel 4-0 finale (al 24' pt, al 4' e al 28' st), ma non solo: ha anche servito l'assist per il momentaneo 3-0 (10' st) di Sterling. Nella classifica del girone gli inglesi sono in testa a punteggio pieno, con 9 punti in 3 partite, la Bulgaria si trova con soli 2 punti, ma in 5 match.