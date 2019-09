Euro 2020: Kosovo-Repubblica Ceca 2-1

ROMA, 7 SET - Un gol dell'ex romanista Patrick Schick, realizzato al 16' del primo tempo, non è bastato alla Repubblica Ceca per imporsi a Pristina (Fadil Vokrri Stadium), contro il Kosovo. Il vantaggio degli ospiti è durato solo 4', perché al 20' Muriqi ha firmato il pareggio e, nella ripresa, al 21' è arrivato il gol della vittoria con Vojvoda, su passaggio del laziale Valon Berisha. In classifica il Kosovo guida con 8 punti, la Repubblica Ceca è a 6, al fianco dell'Inghilterra, che scenderà in campo alle 18 contro la Bulgaria.