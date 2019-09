F1:domani accordo ministero Difesa e Aci

(ANSA)- MONZA, 7 SET - Il Segretario Generale della Difesa, generale Nicolò Falsaperna, oggi in visita all'autodromo di Monza, firmerà domani con il presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani un accordo quadro per "incrementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione" e "per l'individuazione e lo sviluppo di programmi di ricerca, in particolar modo nel campo dell'automotive". All'interno dell'autodromo di Monza, il ministero della Difesa ha allestito uno spazio espositivo dove il pubblico può ammirare veicoli militari e prototipi, sviluppati nell'ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare.