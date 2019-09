Bernardeschi tra Juventus e Italia

ROMA, 7 SET - Quelle che vedremo da qui in poi saranno ''una Juventus più bella, divertente e vincente e una Nazionale più bella, divertente e vincente''. Parola di Federico Bernardeschi che fa un parallelo più che positivo tra i suoi allenatori alla Juve, Maurizio Sarri, e in azzurro, Roberto Mancini. Cinque vittorie consecutive, mai la Nazionale era partita così bene nelle qualificazioni per l'Europeo? ''Vanno fatti i complimenti - sottolinea Bernardeschi in esclusiva a Raisport alla vigilia della sfida con la Finlandia, valida per le qualificazioni a Euro 2020 - al mister, allo staff, a noi giocatori e credo che questa squadra che è partita ha fatto vedere le proprie qualità e i propri valori''. Sarri e Mancini hanno come denominatore comune il bel gioco secondo Bernardeschi: ''Sarri ha fatto vedere quello che ha fatto con il Napoli e il Chelsea, il mister Mancini ha fatto vedere quello che ci ha insegnato in questi anni''.