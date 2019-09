Rugby: Inghilterra-Italia 37-0

ROMA, 6 SET - Al St. James Park di Newcastle l'Inghilterra supera 37-0 l'Italia nel quarto ed ultimo Test Match estivo dell'Italrugby verso la Rugby World Cup in Giappone. L'Italia regge un tempo, concluso 9-0 per gli inglesi poi, nella ripresa, subiscono il cambio di ritmo degli avversari subendo quattro mete e soprattutto non riuscendo ad andare a segno. Chiusa la fase di preparazione, gli azzurri ora partiranno alla volta del Giappone. L'esordio dell'Italia ai mondiali è fissato il 22 settembre a Osaka contro la Namibia.