Olanda show, 4-2 a Germania in rimonta

ROMA, 6 SET - Spettacolo ad Amburgo nel big match del venerdì di qualificazioni a Euro 2020. L'Olanda batte in rimonta 4-2 la Germania e di fatto riapre i giochi nel girone C delle qualificazione a Euro 2020. Germania in vantaggio nel primo tempo con Gnabry che sblocca la partita dopo nove minuti. Il secondo tempo è una girandola di emozioni: prima il pareggio di Frenkie de Jong al 14'. Malcapitato protagonista dell'1-1 è Jonathan Tah che liscia il cross di Babel spalancando le porte al centrocampista del Barcellona. Niente di irreparabile se non fosse che, appena sette minuti dopo, sarà sempre lui a infilare la propria porta per il sorpasso oranje in un maldestro tentativo di anticipo a centro area. Al 28' la Germania trova il pari di Kroos su rigore (per un dubbio mani di de Ligt in area). A dieci minuti dalla fine l'Olanda va di nuovo in vantaggio grazie alla rete di Malen. Il quarto gol 'oranje' arriva in pieno recupero e porta la firma di Wijnaldum.