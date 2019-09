'Tra Vettel-Leclerc nessun ordine netto'

MONZA, 06 SET - ''Tra Vettel e Leclerc non c'è un ordine chiaro o netto. Noi dobbiamo solo fornire loro l'auto migliore possibile. Avere due piloti di punta è un bel problema da gestire e ce lo auguravamo a inizio anno, si è creato un bel clima e la consapevolezza che viene prima la squadra. Il Belgio ha dimostrato che quando c'è bisogno di aiutarsi ci siamo, il gesto di Seb è da campione del mondo ma non non è scontato né banale, lo ha fatto con piacere''. Sono le parole del team principal della Ferrari, Mattia Binotto, al termine del venerdì di prove libere a Monza. ''Noi non abbiamo promesso una doppietta - sottolinea Binotto - ma ci sono auspici per fare bene. In Belgio abbiamo vinto con solo un secondo di vantaggio su Hamilton, vuole dire che non c'è margine. Serve quindi un weekend perfetto per vincere ed è tutt'altro che scontato. Non vogliamo fare proclami, ma vincere più gare possibili da qui al termine della stagione''.