Vuelta: a Pogacar la 13/a tappa

ROMA, 6 SET - Nella tredicesima tappa della Vuelta spagnola da Bilbao a Los Machucos (166.4 km), dopo 4h28'26'' trionfa per la seconda volta in questa edizione della Vuelta Tadej Pogacar. Il ventenne sloveno talento della UAE Emirates è anche la nuova maglia bianca. Primoz Roglic invece rimane in maglia rossa.