F1:Verstappen,su bagnato posso rimontare

MONZA, 6 SET - Max Verstappen fa la danza della pioggia per domenica. Il pilota olandese della Red Bull partirà dal fondo della griglia al Gran Premio di Monza per aver sostituito la power unit Honda ma crede nella rimonta in caso di pista bagnata. "Avremmo sicuramente delle possibilità migliori per rimontare - ammette Verstappen, quinto nella seconda sessione di libere, ai microfoni di Sky - ma anche sull'asciutto, con il passo che abbiamo mostrato quest'oggi, siamo competitivi. E' difficile quantificare quanto il motore sia migliorato ma posso dire che ha più potenza. Oggi ho svolto il classico programma di lavoro anche se con questo meteo è stato più complicato. La macchina mi ha dato buone sensazioni. Questa non è la migliore pista per noi ma siamo andati comunque bene".