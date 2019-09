F1:Planetwin365, Leclerc in pole a Monza

ROMA, 6 SET - I favori dei bookmakers per la tappa numero 14 del Mondiale F1 questa volta sono tutti rivolti alla Rossa e al suo pilota più giovane, Charles Leclerc, autore di un ottimo primo posto la settimana scorsa in Belgio, davanti ad un Louis Hamilton comunque ancora saldamente al comando della classifica piloti e grande favorito per il titolo, quando mancano sette gare al termine. Sul circuito di Monza gli analisti Planetwin365 danno piena fiducia al monegasco, con la quota più bassa non solo per la pole (2,08) ma anche per la vittoria come pilota (2,40) e come team (1,53). Hamilton, che con 5 vittorie rimane tuttora il pilota con il maggior numero di successi sulle curve brianzole, rimane poco dietro Leclerc, con una quota di 2,70, ben più distaccato il compagno di scuderia Valtteri Bottas, a quota 8,50 la sua vittoria, proiezione che fissa anche la vittoria di team per Mercedes a 2,35.