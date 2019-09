Semenya firma con club femminile calcio

JOHANNESBURG, 6 SET - Caster Semenya ha firmato per un club femminile sudafricano di calcio e starebbe valutando l'idea di rinunciare all'atletica leggera. La campionessa olimpica degli 800 metri - da tempo al centro di una battaglia legale con la Iaaf che le contesta il diritto a competere con le altre donne senza assumere farmaci che abbassino gli eccessivi livelli di testosterone - ha affermato di aver aderito al club femminile JVW FC. La società, con sede a Johannesburg, ha confermato che Semenya si sta allenando con la squadra, ma che potrà scendere in campo solo nel 2020. Il prossimo anno le Olimpiadi di Tokyo si svolgono tra luglio e agosto, quando in Sudafrica sarà in corso il campionato di calcio femminile.