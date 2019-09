F1, Gp Monza, Leclerc domina libere

MONZA, 5 SET - Asfalto umido, tre bandiere rosse e Charles Leclerc in testa nella prima sessione di prove libere al Gran Premio di Monza. In una sessione caotica per via dei continui incidenti, testacoda e lunghi nelle vie di fuga dei piloti, tutti alle prese con problemi in frenata per via del manto scivoloso, è il monegasco della Ferrari a stampare il miglior tempo (1'27.905), davanti alla coppia McLaren - Sainz (+0.306') e Norris (+0.545') - e a Lewis Hamilton (+0.825'). Ottavo Sebastian Vettel (+2.602), nono Bottas (+2.691). I piloti hanno potuto girare con le gomme da asciutto solo negli ultimi 7': le Ferrari hanno optato per le medie, le altre scuderie per le soft ma Leclerc è riuscito a far segnare il miglior tempo. Le prove sono state interrotte per ben tre volte per gli incidenti di Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) alla parabolica e di Sergio Perez (Racing Point) alla Ascari e il testacoda di Pierre Gasly (Toro Rosso).