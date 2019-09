Udinese, Sema "impatto molto positivo"

UDINE, 6 SET - "L'impatto è stato molto positivo, credo che mi troverò bene qui". Così in conferenza stampa Ken Sema, esterno sinistro, giocatore anche nel giro della Nazionale svedese, arrivato all'Udinese durante il mercato estivo in prestito dal Watford, che ha già fatto il suo esordio in maglia bianconera. "Ho sentito parlare tanto del club e Okaka mi ha parlato bene della sua esperienza qui, sono molto felice di essere parte di questa famiglia. Sono un giocatore tecnico, che può coprire tutti i ruoli sia a destra che a sinistra. All'Ostersund ho vissuto un ottimo periodo, ho potuto confrontarmi con squadre europee di livello e ho raggiunto la convocazione in Nazionale. Ero tra i convocati nello spareggio contro l'Italia - ha proseguito presentando le sue caratteristiche ". "Spero di giocare il maggior numero di partite possibili per continuare a crescere come giocatore e riconquistare la Nazionale - ha poi dettato i suoi obiettivi -. È stato bello giocare subito, e sperimentare l'affetto dei tifosi".