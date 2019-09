Tifosi Samp tentano contatto con Feerero

GENOVA, 5 SET - Momenti di apprensione oggi a Genova quando un gruppo di presunti tifosi della Sampdoria ha provato a effettuare un blitz nel ristorante dove pranzava il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. E' stato provvidenziale l'intervento della sua scorta personale e dei funzionari della Digos per evitare che ci fosse un contatto e la situazione in qualche modo degenerasse. Ferrero è andato poi a sporgere denuncia in Questura che si trova a pochi metri dal ristorante dove ha avuto luogo l'episodio. Il clima dunque si fa pesante, nei giorni dell'incertezza sul futuro societario con la trattativa col gruppo di Gianluca Vialli che va avanti da nove mesi: Ferrero ha dato la sua disponibilità alla cessione e chiede che vada dato il giusto valore alla Sampdoria.