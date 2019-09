Vuelta: Gilbert vince 12ma tappa

ROMA, 5 SET - Philippe Gilbert ha vinto la 12matappa della Vuelta, da Navarra a Bilbao, di 171,4 chilometri. Il 37enne portacolori della Deceuninck-Quick-Step ha vinto in solitaria, staccando nel finale i suoi compagni di fuga, lo spagnolo Alex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) e Farnando Barcelò (Euskadi Basque Country-Murias). Tutto immutato in testa alla classifica, con lo sloveno Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) che conserva la maglia rossa di leader alla vigilia della temuta 13ma tappa di 166 chilometri, da Bilbao a Los Machucos, che potrebbero decidere la corsa. Sono infatti previsti ben sette GPM, anche se molti non troppo impegnativi. Il piatto forte arriva con la salita finale verso il Monumento Vaca Pasiega: 6800 metri con una media superiore al 9%. L'ultimo tratto di 4 km avrà una media del 15% circa e punte addirittura al 25%.