Ruiz, voglio vincere con il Napoli

ROMA, 5 SET - "Vorrei davvero vincere un titolo per vedere l'intera città festeggiare con noi". Dal ritiro con la nazionale spagnola, Fabian Ruiz vola alto e punta su traguardi ambiziosi. Dopo aver portato la 'Rojta' Under 21 sul tetto d'Europa a giugno, il centrocampista del Napoli punta adesso a vincere con la maglia azzurra, anche se il campionato è stato in chiaro-scuro, vittoria a Firenze, ko a Torino: "Siamo riusciti a recuperare contro la Juve da 3-0 ed è stato brutto perdere la partita così, all'ultima azione - le parole dello spagnolo in un'intervista a 'Marca' - L'autogol di Koulibaly? Tutti siamo con lui perché sappiamo quanto sia importante per noi e in campo ci mette sempre il massimo". Fabian Ruiz ha intenzione di restare sotto il Vesuvio ancora a lungo: "Il club e i miei agenti stanno parlando e spero che arrivi l'accordo. Io sono molto contento dal primo momento in cui sono arrivato. Mi hanno dato tanta fiducia".