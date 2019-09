Lozano, da CR7 complimenti per il gol

NAPOLI, 5 SET - "Dopo il mio gol alla Juve, Ronaldo si è avvicinato a me per farmi i complimenti. Mi ha detto che ero il benvenuto in Italia. E' stata una bella cosa, lui è un giocatore spettacolare". Lo ha detto Hirving Lozano dal ritiro della nazionale messicana. Lozano, in un'intervista con la rete televisiva Tudn, ha spiegato che contro i bianconeri "La squadra ha giocato molto bene e abbiamo affrontato grandi giocatori oltre a Cristiano. Il mio gol, al debutto? Ho sempre il desiderio di giocare. Non avevo parlato col tecnico ma è stato molto bello che mi abbia fatto entrare nel secondo tempo in uno stadio spettacolare".