Verdi 'contento di tornare al Torino'

TORINO, 5 SET - Simone Verdi ha sostenuto questa mattina, allo stadio Olimpico-Grande Torino, le visite mediche per il Torino presso il centro di Medicina dello Sport. "Sono contentissimo di essere tornato, ora non vedo l'ora di entrare in campo con questa maglia. Sempre Forza Toro", dice su Instagram il giocatore che il club granata ha prelevato dal Napoli nell'ultimo giorno di calciomercato con un investimento record per la società di Urbano Cairo di 25 milioni di euro.