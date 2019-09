Roma, presentato Kalinic

ROMA, 5 SET - "Sono molto contento di essere qui, Roma è una grande squadra con grande storia. Questa è una nuova avventura e spero di fare bene". Così in conferenza stampa di presentazione Nikola Kalinic, nuovo attaccante della Roma, arrivato in prestito dall'Atletico Madrid. "Spero di non aver infortuni, perché negli ultimi anni ho giocato poco. Spero di giocare di più. La Roma come club vuole giocare la Champions, però pensiamo partita per partita", ha aggiunto Kalinic che troverà come partner d'attacco Edin Dzeko: "Vediamo come giocheremo, se con una o due punte. L'ho sentito, mi ha convinto - fa sapere - Con Sousa alla Fiorentina ho giocato anche esterno sinistro. Posso giocare a una o due punte. All'Atletico giocavamo con una punta, è stata una buona esperienza lavorare con Simeone". Adesso troverà invece Paulo Fonseca: "Lo conosco bene, lui allenava lo Shakhtar e anche io ho giocato in Ucraina. E' simile a Sousa, vuole giocare con la palla e avere il possesso. E' un gioco che mi piace".