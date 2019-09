Nuoto, al via Mondiali paralimpici

ROMA, 05 SET - Missione londinese per l'Italia del nuoto paralimpico. Dal 9 al 15 settembre, gli azzurri saranno impegnati infatti ai Mondiali che andranno in scena al London Aquatics Centre. Il ct Riccardo Vernole ha convocati 22 atleti (12 uomini e 10 donne) che in questo periodo stanno completando la preparazione a Ostia. La presentazione della squadra è avvenuta nella sede del Comitato italiano paralimpico, alla presenza tra gli altri del numero uno del Cip Luca Pancalli, e della Federazione italiana nuoto paralimpico Roberto Valori. "La nazionale -ha detto Luca Pancalli- parte per competere all'evento più importante per una federazione. La loro immagine è quella di un'Italia vincente, un movimento che ha saputo crescere in questi anni e far parlare di sé. Ciò che è stato fatto nel nuoto paralimpico, soprattutto per il coinvolgimento dei giovani, è un esempio per tante federazioni. È la federazione più medagliata e che ha abbassato di più l'età media degli atleti".