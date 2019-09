ci: Cdm, Hirscher annuncia ritiro

VIENNA, 27 AGO - Marcel Hirscher, uno dei più' grandi campioni dello sci di tutti i tempi, ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica e quindi la fine della sua strepitosa carriera. Lo ha detto lui stesso questa sera alla Tv austriaca ORF, ospite in un programma sportivo nell'orario di massimo ascolto, confermando così' direttamente quello che i giornali da tempo sospettavano. Salisburghese , 30 anni, Hirscher ha vinto otto Coppe del Mondo di seguito, un'impresa senza precedenti. Nel palmares ha anche due ori olimpici, 67 vittorie in gare di Coppa e 7 titoli mondiali. Per l'Austria dello sci, sebbene sia abituata ad avere sempre dei campioni, sarà certamente una grande perdita. Nel futuro di Hirscher ci sarà soprattutto la famiglia: è sposato e da un anno è padre di un bimbo.