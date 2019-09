Razzismo:Bonucci, ituazione è delicata

ROMA, 4 SET - "La situazione è molto delicata, ma ci sono i mezzi per prendere i colpevoli e vietare loro l'accesso agli stadi". In conferenza stampa ad Erevan, dove domani pomeriggio l'Italia affronta l'Armenia, Leonardo Bonucci ha affrontato anche il tema razzismo negli stadi, tornato sulle prime pagine dopo la polemica sollevata dall'attaccante dell'Inter Lukaku, dopo i fischi ricevuti a Cagliari. "Purtroppo non succede solo in Italia, spero che questa piaga possa essere debellata, anche se in assoluto non è corretto generalizzare" ha aggiunto il difensore degli azzurri e della Juventus. Che non ha voluto commentare il comunicato degli ultrà interisti: "Non l'ho letto, dunque non ne conosco il contenuto e non posso giudicare".