Rugby: Ct inglese Jones 'snobba' Italia

NEWCASTLE (GRAN BRETAGNA), 4 SET - Eddie Jones snobba l'Italia. Il tecnico australiano 'mago' della palla ovale, attualmente ct dell'Inghilterra, ha infatti deciso di mandare in campo una sorta di nazionale sperimentale nel test premondiale, l'ultimo degli azzurri prima della partenza per il Giappone, di venerdì a Newcastle. Infatti Jones rivoluziona la sua squadra, in cui schiererà perfino un giocatore che non ha convocato per i Mondiali. Si tratta del centro Joe Marchant, neppure inserito nel gruppo che andrà in Giappone per il torneo iridato. Insomma quasi una provocazione, a voler significare che gli inglesi snobbano l'Italia. Tutto ciò non turba il ct azzurro Conor O'Shea, che a Newcastle manderà in campo un XV con undici novità rispetto a quello iniziale che ha perso la settimana scorsa a Parigi contro la Francia, con in mediana il duo composto da Carlo Canna e Callum Braley: sarà la prima da titolare in azzurro per l'ex capitano dell'Inghilterra under 20, originario di Gloucester ma con un nonno italiano.