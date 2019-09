Mancini,cercheremo dare 100% qualità

ROMA, 4 SET - "Quando si riprende dopo quattro mesi c'è sempre qualche difficoltà, ma se non saremo al cento per cento della condizione fisica, tanto più rispetto alle nostre avversarie, cercheremo di garantire il cento per cento della qualità". Così il ct azzurro Roberto Mancini alla vigilia della sfida contro l'Armenia che definisce "fondamentale" la partita di domani perché "il nostro obiettivo era tagliare il prima possibile il traguardo della qualificazione. La priorità è ricominciare dal secondo tempo contro la Bosnia, da quella mentalità offensiva".