F1: Schumacher jr, correremo per Hubert

MILANO, 04 SET - ''Sarà difficile correre a Monza dopo la morte di Antoine Hubert a Spa ma cercheremo di gareggiare anche per lui''. E' il pensiero di Mick Schumacher rivolto al pilota francese, morto sabato scorso durante la gara della Gp2 in Belgio, poi annullata. Il figlio di Michael Schumacher, accolto dai cori ''Schumi, Schumi'' in onore del padre durante la Festa in Duomo per i 90 anni della Scuderia Ferrari e del Gran Premio di Monza, corre per la Ferrari Academy e ha centrato la prima vittoria in Gp2 in Ungheria nel mese di agosto.