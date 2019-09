F1: Leclerc, tra 5 anni campione mondo

MILANO, 04 SET - ''Fra 5 anni mi vedo ancora in Ferrari e campione del mondo. Devi puntare al massimo per crescere''. È l'ambizione di Charles Leclerc, atteso al primo Gp di Monza al volante della Ferrari dopo il primo successo a Spa. ''La vittoria - ammette a Sky - era un momento che sognavo da bambino, ora ho avuto un po' di tempo per realizzare quello che è successo, ma non troppo perché sono concentrato su Monza. La prima vittoria è un momento molto atteso, è una liberazione per me ed è importante anche per il team''.