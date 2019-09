Malagò,biglietti? non li uso per dignità

ROMA, 04 SET - "Non voglio usufruire biglietti di Sport e Salute, solo così possiamo dimostrare che il Coni ha dignità". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, spiegando la decisione di disertare la tribuna dell'Olimpico dopo il taglio drastico di Sport e Salute sulla dotazione di biglietti a disposizione per le partite interne di Roma e Lazio all'Olimpico. "Sabelli ha aperto un Audit sulla gestione dei biglietti - ha aggiunto il capo dello sport italiano al termine della Giunta - ma sarà un buco nell'acqua. Lui al telefono mi ha anche detto che dovevo ringraziarlo per questo, io ho aspettato dieci secondi e poi ho risposto: sì, ti ringrazio perché ho capito che persona sei. E ho attaccato il telefono".