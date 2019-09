Calcio: Women world 11, Gama in lizza

ROMA, 4 SET - C'è anche l'italiana Sara Gama, difensore della Juventus e della Nazionale femminile di calcio, nella lista delle 55 giocatrici che hanno ricevuto il maggior numero di voti per il "Women World 11" della FIFA FIFPRO di quest'anno. Ben 14 calciatrici fanno parte della Nazionale degli Usa campione del mondo e 13 altre giocatrici nella lista sono sotto contratto con le campionesse d'Europa del club Olympique Lyonnais. FIFA e FIFPRO sveleranno congiuntamente il "World 11 femminile" lunedì 23 settembre durante i "Best Football Awards" alla Scala di Milano. Sarà la prima volta che sia il premio femminile che quello maschile saranno presentati sullo stesso palco. Questa è la quarta edizione organizzata da FIFPRO. Più di 3.500 calciatrici d'élite in tutto il mondo hanno scelto la loro squadra del cuore sulla base delle prestazioni della scorsa stagione. Il "World 11" è composto dagli 11 giocatori che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle loro posizioni.