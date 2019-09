Basket: Mondiali, Italia-Serbia 77-92

ROMA, 4 SET - Italia-Serbia 77-92 (23-28, 42-50, 57-70) nell'ultima partita del girone D dei Mondiali di basket in corso in Cina, che metteva in palio il primato nel raggruppamento. Da domani parte la seconda fase del torneo, a Wuhan. L'Italia è inserita nel girone J con Serbia, Spagna e Porto Rico.