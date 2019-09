Malagò attacca Sabelli,ognuno sua strada

ROMA, 4 SET - "Tutto parte dall'idea che non c'è nessuna collaborazione, non solo armoniosa, tra Coni e Sport e Salute. È un dato acclarato. Poteva funzionare solo con un'armoniosa collaborazione, ma essendo mancati da parte di Sabelli argomenti di rispetto, ognuno va per la sua strada". E' il duro attacco del presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale, riferendosi ai rapporti con Sport e Salute.