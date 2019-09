Us Open, Federer "tornerò a vincere"

ROMA, 4 SET - A 38 anni, Roger Federer cade ed e' pronto gia' a rialzarsi. Lo svizzero saluta gli Us Open ai quarti, sconfitto dal bulgaro Dimitrov, e non nasconde di "essere deluso, finora avevo giocato un buon tennis". Uscito dal campo alla fine del quarto set per un time out medico e non più brillante al suo ritorno sul court ("dovevo farmi sciogliere collo e spalla, niente di più.."), Federer ha reso omaggio all'avversario: "Di solito riesco a dominare il suo gioco variato, ma stavolta ha mandato in tilt il mio ritmo: bravo". E poi ha parlato del futuro. "Altri Slam? Non ho la sfera di cristallo - Ma voglio giocare la Laver Cup, poi Shangai, nella mia testa c'e' Parigi, forse Londra...Chissà, magari ci riesco. Mi rialzero', io sto ancora bene" .