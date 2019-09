Us Open: Medvedev in semifinale

ROMA, 3 SET - Il russo Daniil Medvedev si è qualificato per le semifinali degli Us Open battendo in quattro set lo svizzero Stanislas Wawrinka per 7-6 6-3 3-6 6-1 in 2 ore e 34 minuti. Medvedev, alla prima semifinale Slam della carriera, attende il vincente del match che si gioca nella notte italiana tra Roger Federer e Grigor Dimitrov. Nel torneo femminile, qualificazione alle semifinali per l'ucraina Elina Svitolina che ha battuto 6-4 6-4 la britannica Johanna Konta.